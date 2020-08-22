Вихідні у серпні 2020: скільки відпочиватимуть українці

Українці отримають один додатковий вихідний у серпні, тому що святкуватимуть День незалежності 24 серпня.

У серпні 2020 року 31 день, тому наші громадяни працюватимуть 20 дні та матимуть 11 вихідних днів.

Вихідні серпні 2020

1-2 серпня;

8-9 серпня;

15-16 серпня;

22-23 серпня;

24 серпня;

29-30 серпня.

Свята в серпні

2 серпня: День повітряних сил ЗС України

8 серпня: День військ зв’язку

9 серпня: День працівників ветеринарної медицини, День будівельника

15 серпня: День археолога

19 серпня: День пасічника

23 серпня: День прапора України

24 серпня: День незалежності України

28 серпня – День авіації України

29 серпня – День далекобійника

30 серпня – День шахтаря

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Святкування Дня незалежності України

Згідно з указом президента України Володимира Зеленського святкування Дня незалежності України пройде з дотриманням усіх протиепідемічних норм.

Заплановані урочистості розпочнуться 23 серпня. У День прапора в усіх населених пунктах, військових частинах та закордонних представництвах мають підняти синьо-жовтий стяг.

На День незалежності пройдуть урочистості з покладання квітів у місцях поховання видатних діячів українського державотворення. Також відбудуться церемонії з вручення державних нагород.

Окрім того, планується хода ветеранів, яка пройде без політики та під державним прапором України.