Президент Владимир Зеленский во время выступления на торжественном праздновании Дня Независимости вспомнил о перемирии на Донбассе, аннексированом Крыме и борьбе с коронавирусом.

Президент сравнил Украину с мамой, а украинцев назвал детьми. Призвал не ссориться между собой.

— Каждая мама хочет, чтобы ее дети не ссорились. Может детям не нужно соревноваться, кто больше и правильнее любит мать-Украину? Нам надо вспомнить, что мы все ее дети, — заявил он.

Зеленский доволен, как идет перемирие на Донбассе.

— Сегодня 29 день подряд у меня утро доброе — погибших на войне нет. 29 дней, как нет боевых потерь. Как украинские города и села не хоронят своих героев, а мамы не плачут. В 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину Независимости мы просим у Бога только одного — чтобы дни тишины стали месяцами, месяцы — годами, а годы веками, — заявил Владимир Зеленский.

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— Мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине — наладили производство, восстанавливаем больницы. Но самое главное, что у нас есть — это наши медики. Нам надо ответственно соблюдать меры безопасности и тогда сообщение от министра здравоохранения будет такими же радостным, как и от начальника Генштаба: сегодня в Украине заболели — 0, умерли — 0, — заявил Зеленский.

Зеленский пообещал провести военный парад, когда не будет войны.

— Мы строим такую страну, которая готова дать отпор. Не важно, кому — агрессору, вирусу или кризису. Такую страну, где те, кто без боя подарил часть территорий, будут свидетельствовать, а не читать проповеди патриотизма, — заявил президент.

Он призвал участвовать в шествии ветеранов, которое будет в центре Киева.

— Мы разные, но равные. Мы разные, но родные. Мы говорим на разных языках, но понимаем друг друга без слов. Наша мечта — лететь в небо, чтобы нас услышал Бог, — говорит президент.

Президент вручил государственные награды военным, медикам и учителям.

— Нам повезло родиться в Украине. Мы просто все еще до конца этого не поняли. Когда началась война, мы подумали об армии. Когда начался вирус, заметили медиков, а загорелись пожары — вспомнили о спасателях. Давайте искать героев среди нас, — заявил он.

Празднование дня Независимости 2020

В центре Киева продолжаются официальные празднования 29-й годовщины Независимости Украины. Торжественные мероприятия проходят на Софиевской площади.

Онлайн-трансляцию с празднования Дня Независимости смотрите на Youtube-канале Фактов ICTV.