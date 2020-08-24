Президент Володимир Зеленський під час промови на урочистому святкуванні Дня Незалежності згадав про перемир’я на Донбасі, анексований Крим та боротьбу з коронавірусом.

Президент порівняв Україну з мамою, а українців назвав їх дітьми. Закликав не сваритись між собою.

– Кожна мама хоче, щоб її діти не сварились. Може дітям годі змагатись, хто більше і правильніше любить неньку-Україну? Нам треба згадати, що ми всі її діти, – заявив він.

Зеленський задоволений, як триває перемир’я на Донбасі.

– Сьогодні 29 день поспіль у мене ранок добрий – загиблих на війні немає. 29 днів як немає бойових втрат. Як українські міста і села не ховають своїх героїв, а мами не плачуть. У 29-й день перемир’я, у 29-ту річницю Незалежності ми просимо у Бога лише одне – щоб дні тиші стали місцями, місяці – роками, а роки століттями, – заявив Володимир Зеленський.

Читайте: Google привітав Україну з Днем незалежності

– Ми робимо все можливо для подолання коронавірусу в Україні, налагодили виробництво, відновлюємо лікарні, але найголовніше, що в нас є – це наші медики. Нам треба відповідально дотримуватися заходів безпеки і тоді повідомлення від міністра охорони здоров’я буде таким же радісним, як і від начальника головного штабу: сьогодні в Україні захворіли – 0, померли – 0, – заявив Зеленський.

Зеленський пообіцяв провести військовий парад, коли буде закінчення війни.

– Ми будуємо таку країну, яка готова дати відсіч. Не важливо, кому — агресору, вірусу чи кризі. Таку країну, де ті, хто без бою подарував частину територій, будуть свідчити, а не читати проповіді патріотизму, – заявив президент.

Він закликав брати участь у ході ветеранів, яка буде у центрі Києва.

– Ми різні, але рівні. Ми різні, але рідні. Ми говоримо різними мовами, але розуміємо один одного без слів. Наша мрія – летіти до неба, щоб нас почув Бог, – додав він.

Зеленський вручив державні нагороди військовим, медикам та вчителям.

– Нам пощастило народитись в Україні. Ми просто все ще до кінця цього не зрозуміли. Коли почалась війна, ми подумали про армію. Коли почався вірус, помітили медиків, а загорілись пожежі – згадали про рятувальників. Давайте шукати героїв серед нас, – заявив він.

Святкування дня Незалежності 2020

У центрі Києва тривають офіційні святкування 29-ї річниці Незалежності України. Урочисті заходи проходять на Софіївській площі.

Онлайн-трансляцію з святкування Дня Незалежності дивіться на Youtube-каналі Фактів ICTV.