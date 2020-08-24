Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

24 серпня пройдуть урочисті церемонії з покладання квітів до пам’ятних знаків та місць поховань відомих українських діячів.

У цей день проведуть молебні за Україну та український народ.

Програму святкування Дня Незалежності у Києві читайте на Фактах ICTV.