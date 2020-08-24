Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У центрі Києва починаються офіційні святкування 29-ї річниці Незалежності України. Урочисті заходи проходять на Софіївській площі.
Участь у церемонії беруть українські політики, державні діячі та представники іноземних країн.
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На площу пускають тільки учасників дійства за запрошенням.
У центрі багато поліції, яка перекрила доступ до площі.
Святкування Дня Незалежності у Києві
24 серпня пройдуть урочисті церемонії з покладання квітів до пам’ятних знаків та місць поховань відомих українських діячів.
У цей день проведуть молебні за Україну та український народ.
Програму святкування Дня Незалежності у Києві читайте на Фактах ICTV.