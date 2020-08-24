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Факти / Україна / Суспільство

Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У центрі Києва починаються офіційні святкування 29-ї річниці Незалежності  України. Урочисті заходи проходять на Софіївській площі.

Участь у церемонії беруть українські політики, державні діячі та представники іноземних країн.

Читайте: Святкування Дня Незалежності у Києві: зміни у роботі громадського транспорту (КАРТА)

На площу пускають тільки учасників дійства за запрошенням.

  • Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ) / 6 фотографий

У центрі багато поліції, яка перекрила доступ до площі.

Святкування Дня Незалежності у Києві

24 серпня пройдуть урочисті церемонії з покладання квітів до пам’ятних знаків та місць поховань відомих українських діячів.

У цей день проведуть молебні за Україну та український народ.

Програму святкування Дня Незалежності у Києві читайте на Фактах ICTV.

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