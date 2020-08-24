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Факти / Україна / Суспільство

У Києві відбудеться хода ветеранів до Дня незалежності України

У Києві сьогодні, 24 серпня, на День незалежності 2020 біля входу у парк Шевченка збираються ветерани на ходу.

За даними Нацполіції, дійство розпочнеться о 10.00. Ветерани стартуватимуть з парку Шевченка, що знаходиться біля метро Льва Толстого та пройдуть аж до Майдану Незалежності.

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  • У Києві відбудеться хода ветеранів до Дня незалежності України
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • У Києві відбудеться хода ветеранів до Дня незалежності України
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
У Києві відбудеться хода ветеранів до Дня незалежності України / 7 фотографий

Першими йтимуть родичі загиблих та ветерани на інвалідних колясках, далі усі інші. Окремою колоною будуть іти ті, хто підтримують підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета.

Більшість ветеранів прийшли з прапором України та очікують початку ходи.

Святкування Дня незалежності 2020

Святкування Дня незалежності України 2020 розпочалося ще 20 серпня. У четвер відкрили фотовиставку у Національному історико-архітектурному музею Київська фортеця та фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage у у Національному заповіднику Софія Київська.

24 серпня відбудуться молебні за Україну та український народ та хода ветеранів.

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