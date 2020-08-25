В Черновцах решили ослабить карантин несмотря на то, что город вошел в красную зону эпидемической опасности.
Теперь в городе разрешили работу общественного транспорта в режиме специальных перевозок в пределах количества мест для сидения. Также водители и пассажиры должны быть в масках.
Депутаты поддержали решение разрешить работу субъектам хозяйствования: спортивным клубам, кинотеатрам, торговым комплексам, бытовым услугам. Однако при этом необходимо будет соблюдать противоэпидемические мероприятия.
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Работа ресторанов также разрешена, однако только при условии присутствия в зале не более 20 человек не менее 10 квадратных метров зала на одного человека.
В условиях карантина в Черновцах запрещено проводить массовые мероприятия, где более 20 человек в закрытом помещении.
Из-за того, что Черновцы попали в красную зону эпидопасности, у горсовета на акцию протеста Голодный карантин собрались около 500 предпринимателей.
Они держали в руках плакаты Дайте возможность детям учиться!, Мы хотим заниматься спортом!, Кто будет платить коммунальные услуги ?. Протестующие требовали, чтобы депутаты разрешили работу заведений общественного питания, предприятий и детсадов.
В красную зоны Черновцы отнесли на прошлой неделе. Однако 25 августа горсовет ослабил карантин, несмотря на неблагоприятные эпидемические условия.
20 июня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установили новые зоны карантина, куда вошли и Черновцы.
Фото: Чернівецький промінь