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Факты / Украина / Общество

Черновцы разрешили работу транспорта, школ, ТРЦ и рынков, несмотря на красную зону

В Черновцах решили ослабить карантин несмотря на то, что город вошел в красную зону эпидемической опасности.

Теперь в городе разрешили работу общественного транспорта в режиме специальных перевозок в пределах количества мест для сидения. Также водители и пассажиры должны быть в масках.

Депутаты поддержали решение разрешить работу субъектам хозяйствования: спортивным клубам, кинотеатрам, торговым комплексам, бытовым услугам. Однако при этом необходимо будет соблюдать противоэпидемические мероприятия.

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Фото: Чернівецький промінь

Работа ресторанов также разрешена, однако только при условии присутствия в зале не более 20 человек не менее 10 квадратных метров зала на одного человека.

В условиях карантина в Черновцах запрещено проводить массовые мероприятия, где более 20 человек в закрытом помещении.

Из-за того, что Черновцы попали в красную зону эпидопасности, у горсовета на акцию протеста Голодный карантин собрались около 500 предпринимателей.

Они держали в руках плакаты Дайте возможность детям учиться!, Мы хотим заниматься спортом!, Кто будет платить коммунальные услуги ?. Протестующие требовали, чтобы депутаты разрешили работу заведений общественного питания, предприятий и детсадов.

В красную зоны Черновцы отнесли на прошлой неделе. Однако 25 августа горсовет ослабил карантин, несмотря на неблагоприятные эпидемические условия.

20 июня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установили новые зоны карантина, куда вошли и Черновцы.

Фото: Чернівецький промінь

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