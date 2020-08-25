У Чернівцях вирішили послабити карантинні обмеження попри те, що місто увійшло до червоної зони епідемічної небезпеки.

Тепер у місті дозволили роботу громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень в межах кількості місць для сидіння. Також водії та пасажири мають бути в масках.

Депутати підтримали рішення дозволити роботу суб’єктам господарювання: спортивним клубам, кінотеатрам, торговим комплексам, побутовим послугам. Однак при цьому необхідно буде дотримуватися протиепідемічних заходів.

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Робота ресторанів також дозволена, однак тільки за умови присутності в залі не більше 20 осіб не менше, ніж 10 квадратних метрів залу на одну людину.

В умовах карантину в Чернівцях заборонено проводити масові заходи, де більш ніж 20 осіб у закритому приміщенні.

Через те, що Чернівці потрапили до червоної зони епіднебезпеки, біля міськради на акцію протесту Голодний карантин зібралися близько 500 підприємців.

Вони тримали у руках плакати Дайте змогу дітям навчатися!, Ми хочемо займатися спортом!, Хто буде платити комунальні послуги?. Учасники протесту вимагали, щоб депутати дозволили роботу закладів громадського харчування, підприємств та дитсадкам.

До червоної зони Чернівці віднесли минулого тижня. Однак 25 серпня міськрада послабила карантин, незважаючи на несприятливі епідемічні умови.

20 червня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановили нові зони карантину, куди увійшли і Чернівці.

Фото: Чернівецький промінь