В правительстве Украины обещают, что 1 сентября все дети пойдут в школу.

Однако на карантин планируют закрывать учебные заведения в районах, попавших в красную зону – где высокий уровень заболеваемости атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что в таких регионах будут вводить такой карантин, который действует при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа или любая другая инфекция, то закрывают школы на две недели, дети учатся дома дистанционно, а потом снова идут в школу.

Неизвестно, какая ситуация будет перед началом учебного года, но если бы он начинался сейчас, то в Костопольском районе Ровенской области и Кицманском районе Черновицкой области школы бы точно не открылись.

31 июля Минздрав поделил страну на четыре зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную. Эти районы попали именно в последнюю.

То есть с 10 августа в них действуют такие ограничения и запреты:

работа общественного транспорта;

учебных заведений;

закроются ТРЦ, кафе и рестораны.

Ниже — правила работы школ с 1 сентября в регионах зеленой, желтой и оранжевой зон.

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Украину поделили на четыре зоны

В Украине с 3 августа действует режим раздела на четыре зоны, для каждой из которых определены свои карантинные правила.

В красной зоне оказались: Костопольский район (Ровенская область), Кицманский район (Черновицкая область).

В оранжевой: Черновцы, Волынская область (Луцк, Луцкий район, Любашевский район), Ивано-Франковская область (Ивано-Франковск, Городенковский район), Ровенская область (Ровенский район).

В желтой: несколько регионов из Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областей.

Все остальные – в зеленой.