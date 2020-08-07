Зоны карантина в Украине – какие и где действуют ограничения

Центральная комиссия ТЭБ и ЧС обновила в Украине деление на карантинные зоны из-за опасности распространения коронавируса.

В красную зону карантина в Украине попали город Харьков, Костопольский район (Ровенская область), Кицманский район (Черновицкая область).

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В оранжевую зону попали город Черновцы, Волынская область (Луцк, Луцкий район, Любашевский район), Ивано-Франковская область (Ивано-Франковск, Городенковский район), Ровенская область (Ровенский район).

Какие регионы в желтой зоне карантина:

Волынская область (города Владимир-Волынский, Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий районы);

Житомирская область (города Житомир, Бердичев, Житомирский, Любарский, Пулинский и Романовский районы);

Закарпатская область (города Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп; районы Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский, и Хустовский);

Ивано-Франковская область (города Калуш, Коломыя; районы Кольский, Коломыйский, Косовский, Снятинский и Тисменицкий)

Ровенская область (город Дубно; районы: Гощанский и Здолбуновский);

Хмельницкая область (город Хмельницкий; районы: Белогорский, Волочицкий, Каменец-Подольский, Теофипольский, Чемеровецкий)

Тернопольская область (районы: Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий, Борщевский)

Черновицкая область (город Новоднестровск; районы: Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский)

Черниговская область (города Прилуки, Нежин; районы: Бобровицкий, Нежинский, Прилуцкий, Носовский и Козелецкий).

Зоны карантина в Украине

Каждую пятницу на плановой комиссии власти анализируют показатели инфицирования коронавируса и определять перечень регионов, вошедших в одну из четырех зон — зеленую, желтую, оранжевую или красную.

Этот переход будет начинаться соответственно с понедельника и будет длиться неделю, то есть будет два дня, чтобы регион подготовился к переходу, если это потребуется.

Карта уровней эпидемической опасности по зонам карантина в Украине — смотрите на Фактах ICTV.