Зоны карантина в Украине – какие и где действуют ограничения

PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зоны карантина в Украине изменены: список городов и районов

Центральная комиссия ТЭБ и ЧС обновила в Украине деление на карантинные зоны из-за опасности распространения коронавируса.

В красную зону карантина в Украине попали город Харьков, Костопольский район (Ровенская область), Кицманский район (Черновицкая область).

Читайте: Как происходит деление на четыре зоны адаптивного карантина

В оранжевую зону попали город Черновцы, Волынская область (Луцк, Луцкий район, Любашевский район), Ивано-Франковская область (Ивано-Франковск, Городенковский район), Ровенская область (Ровенский район).

Какие регионы в желтой зоне карантина:

  • Волынская область (города Владимир-Волынский, Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий районы);
  • Житомирская область (города Житомир, Бердичев, Житомирский, Любарский, Пулинский и Романовский районы);
  • Закарпатская область (города Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп; районы Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский, и Хустовский);
  • Ивано-Франковская область (города Калуш, Коломыя; районы Кольский, Коломыйский, Косовский, Снятинский и Тисменицкий)
  • Ровенская область (город Дубно; районы: Гощанский и Здолбуновский);
  • Хмельницкая область (город Хмельницкий; районы: Белогорский, Волочицкий, Каменец-Подольский, Теофипольский, Чемеровецкий)
  • Тернопольская область (районы: Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий, Борщевский)
  • Черновицкая область (город Новоднестровск; районы: Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский)
  • Черниговская область (города Прилуки, Нежин; районы: Бобровицкий, Нежинский, Прилуцкий, Носовский и Козелецкий).

Зоны карантина в Украине – какие и где действуют ограничения

Зоны карантина в Украине

Каждую пятницу на плановой комиссии власти анализируют показатели инфицирования коронавируса и определять перечень регионов, вошедших в одну из четырех зон — зеленую, желтую, оранжевую или красную.

Этот переход будет начинаться соответственно с понедельника и будет длиться неделю, то есть будет два дня, чтобы регион подготовился к переходу, если это потребуется.

Карта уровней эпидемической опасности по зонам карантина в Украине — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка