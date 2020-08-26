Экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе провел две недели в реанимации из-за тяжелой формы коронавируса.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, в общей сложности в больнице он пробыл месяц.

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— Друзья, получил много писем и СМС с вопросом, куда же я пропал. Как человек, который сам только что перенес тяжелую форму Covid-19, проведя месяц в больнице, с двумя неделями в реанимации, хочу в первую очередь выразить глубокую благодарность всему медицинскому персоналу и врачам, которые своими усилиями буквально вытащили меня из крайне тяжелого состояния, — сказал он.

Также он пожелал всем, кто столкнулся с коронавирусом, сил и быстрого выздоровления.

Коронавирус у Юлии Тимошенко

23 августа стало известно, что Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Положительный результат теста подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

Позже появилась информация, что Тимошенко находится в тяжелом состоянии.