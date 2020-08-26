Екс-заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе провів два тижні в реанімації через важку форму коронавірусу.
Про це він повідомив у Facebook.
За його словами, в цілому в лікарні він пробув місяць.
Читайте: Двоє хворих: Разумков розповів, як захищають нардепів від коронавірусу
– Друзі, отримав багато листів і СМС з питанням, куди ж я пропав. Як людина, яка сама щойно перенесла важку форму Covid-19, провівши місяць в лікарні, з двома тижнями в реанімації, хочу в першу чергу висловити глибоку подяку всьому медичному персоналу і лікарям, які своїми зусиллями буквально витягли мене з вкрай важкого стану, – сказав він.
Також він побажав усім, хто зіткнувся з коронавірусом, сил і швидкого одужання.
Коронавірус у Юлії Тимошенко
23 серпня стало відомо, що Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Позитивний результат тесту підтвердила її прес-секретар Марина Сорока.
Пізніше з’явилася інформація, що Тимошенко перебуває у важкому стані.