Екс-заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе провів два тижні в реанімації через важку форму коронавірусу.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, в цілому в лікарні він пробув місяць.

Читайте: Двоє хворих: Разумков розповів, як захищають нардепів від коронавірусу

– Друзі, отримав багато листів і СМС з питанням, куди ж я пропав. Як людина, яка сама щойно перенесла важку форму Covid-19, провівши місяць в лікарні, з двома тижнями в реанімації, хочу в першу чергу висловити глибоку подяку всьому медичному персоналу і лікарям, які своїми зусиллями буквально витягли мене з вкрай важкого стану, – сказав він.

Також він побажав усім, хто зіткнувся з коронавірусом, сил і швидкого одужання.

Коронавірус у Юлії Тимошенко

23 серпня стало відомо, що Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Позитивний результат тесту підтвердила її прес-секретар Марина Сорока.

Пізніше з’явилася інформація, що Тимошенко перебуває у важкому стані.