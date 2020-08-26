Детские маски на лицо: где купить и цены

Детские маски на лицо можно купить во многих интернет-магазинах, аптеках и ТЦ. Скоро начнется обучение в школах с 1 сентября, а согласно правилам школьники должны заходить в учебное заведение и передвигаться им только в защитных масках.

Поэтому, где купить детские медицинские маски становится достаточно актуальным вопросом среди родителей.

Читайте: Родители не должны покупать маски и средства дезинфекции в детские сады — Минобразования

Всего на украинском рынке из-за распространения коронавируса появился большой ассортимент защитных масок не только одноразовых, но и многоразового использования.

Детские медицинские маски можно купить в аптеках, но придется хорошо поискать, поскольку стерильных медицинских одноразовых защитных масок для детей не так много. Цена на такую ​​маску колебаться от 14,25 грн за одну и 750 грн за упаковку, в которой 50 шт.

Также детские маски можно купить в интернет-магазинах. В их ассортименте представлены многоразовые защитные детские маски с различными рисунками или однотонные. Их стоимость стартует от 24 грн/шт. до 250 грн/шт.

Можно приобрести двухслойные хлопчатые детские маски, двухслойные хлопчатые маски с отделением для замены однарозовых фильтров и маски-питты.























Детские защитные маски на лицо: где купить и цены / 6 фотографий

Детские маски закрепляются на ушках с помощью резинок и имеют яркие рисунки с животными, сердечками, цветочками, динозаврами и т. д.

В магазинах бытовых товаров можно найти одноразовые медицинские маски, однако они продаются большими упаковками от 50 до 100 шт и стоят от 350 грн до 630 грн. Упаковки на 200 шт — около 1 тыс. грн, на 500 шт. — около 2,5 тыс. грн.

Обучение в школах с 1 сентября

В Украине обучение с 1 сентября начнется в тех школах, которые находятся в регионе зеленой, желтой и оранжевой зон.

В красной зоне эпидемической безопасности дети не будут ходить в школу, а пойдут на карантин до того момента, когда регион отнесут к другому уровню.

В оранжевой зоне педагогам будет рекомендовано носить защитные щитки, а в желтых и зеленых зонах — просто соблюдать социальную дистанцию. Учителя перед началом уроков будут опрашивать каждого ученика о его самочувствии, а в школе должны открыться несколько входов, чтобы избежать скопления детей.

Также школьники 1-4 классов не обязаны носить защитные маски.

Источник: tabletki.ua, prom.ua, rozetka

Фото: tabletki.ua, prom.ua, rozetka, klubok