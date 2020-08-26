Дитячі маски на обличчя: де купити та ціни

Дитячі маски на обличчя можна купити у багатьох інтернет-магазинах, аптеках та ТЦ. Скоро розпочнеться навчання у школах з 1 вересня, а згідно з правилами школярі повинні заходити до навчального закладу та пересуватись ним лише у захисних масках.

Тому, де купити дитячі медичні маски стає доволі актуальним питанням серед батьків.

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Загалом на українському ринку через поширення коронавірусу з’явився великий асортимент захисних масок не лише одноразових, а й багаторазового використання.

Дитячі медичні маски можна купити в аптеках, але доведеться гарно пошукати, оскільки стерильних медичних одноразових захисних масок для дітей не так багато. Ціна на таку маску коливатиметься від 14,25 грн за одну та 750 грн за упаковку, у якій 50 шт.

Також дитячі маски можна купити в інтернет-магазинах. В їхньому асортименті представлені загалом багаторазові захисні дитячі маски з різноманітними малюнками чи однотонні. Їхня вартість стартуватиме від 24 грн/шт. до 250 грн/шт.

Можна придбати двошарові бавовняні дитячі маски, двошарові бавовняні маски з відділенням для заміни однорозових фільтрів та маски-пітти.























Дитячі захисні маски на обличчя: де купити та ціни / 6 фотографий

Дитячі маски закріплюються на вушках на допомогою резинок та мають яскраві малюнки зі звірятками, сердечками, квіточками, динозаврами тощо.

У магазинах побутових товарів можна знайти одноразові медичні маски, проте вони продаються великими упаковками від 50 до 100 шт і коштують від 350 грн до 630 грн. Упаковки на 200 шт – близько 1 тис. грн, на 500 шт. – близько 2,5 тис. грн.

Навчання у школах з 1 вересня

В Україні навчання з 1 вересня розпочнеться у тих школах, які знаходяться у регіоні зеленої, жовтої та помаранчевої зон.

У червоній зоні епідемічної безпеки діти не ходитимуть до школи, а йтимуть на карантин до того моменту, коли регіон віднесуть до іншого рівня.

В помаранчевій зоні педагогам буде рекомендовано носити захисні щитки, а в жовтих та зелених зонах – просто дотримуватись соціальної дистанції. Вчителі перед початком уроків опитуватимуть кожного учня про його самопочуття, а у школі повинні відкритись декілька входів, аби уникнути скупчення дітей.

Також школярі 1-4 класів не зобов’язані носити захисні маски.

Джерело: tabletki.ua, prom.ua, rozetka

Фото: tabletki.ua, prom.ua, rozetka, klubok