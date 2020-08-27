Трансплантация костного мозга: в Киеве проведут вторую несемейную операцию

27 августа в киевском Охматдете проведут вторую в Украине несемейную трансплантацию костного мозга.

Пересадку сделают 18-летнему Леониду, который последние 14 месяцев борется с острым лимфобластным лейкозом. Его донором стал немец до 25 лет.

Биологический материал прибыл утром самолетом из Германии. Операция запланирована на вторую половину дня.

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— Огромные риски, но мы делаем максимум, что сделали бы в мире, — поделился завотделением трансплантации костного мозга Охматдета Александр Лисица.











Вторая в Украине: в Киеве проведут несемейную операцию по пересадке костного мозга / 3 фотографии

Пересадка органов в Киеве

Впервые за 13 лет в июле в Киеве провели забор органов у умершего человека.

В Клинической больнице скорой медицинской помощи у умершего 20-летнего мотоциклиста изъяли сердце, печень и две почки.

Его органы передали людям, которые в них нуждались.

Ирина Заславец