15 июля в Киеве провели забор органов у умершего человека. Операция по изъятию нескольких органов прошла впервые за 13 лет в Клинической больнице скорой медицинской помощи.
Донором стал 20-летний парень, который разбился на мотоцикле. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь.
В то же время родители погибшего дали разрешение на изъятие органов — сердца, печени и двух почек.
Опубликовано Ириной Заславец Среда, 15 июля 2020 г.
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Сердце парня уже пересаживают 62-летнему киевлянину в Институте сердца.
Стрім з операційної Інститут серця МОЗ України
❤️
Просто зараз у Києві відбувається трансплантація серця
Опубликовано Ириной Заславец Среда, 15 июля 2020 г.
Почки и печень парня отправят в Институт Шалимова, где выберут реципиентов.
Просто зараз у Києві пересаджують серце, а за кілька годин будуть ще дві нирки і печінка.
Перший за останні 13 років!!!…
Опубликовано Ириной Заславец Среда, 15 июля 2020 г.
Трансплантация органов в Украине
Операции по пересадке органов ранее проводили за границей.
Но сейчас это стало возможно в Украине.
По словам представителей Минздрава, в пилотном проекте задействовано 12 медучреждений.
Источник: Ирина Заславец