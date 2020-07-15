15 июля в Киеве провели забор органов у умершего человека. Операция по изъятию нескольких органов прошла впервые за 13 лет в Клинической больнице скорой медицинской помощи.

Донором стал 20-летний парень, который разбился на мотоцикле. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь.

В то же время родители погибшего дали разрешение на изъятие органов — сердца, печени и двух почек.

Опубликовано Ириной Заславец Среда, 15 июля 2020 г.

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Сердце парня уже пересаживают 62-летнему киевлянину в Институте сердца.

Стрім з операційної Інститут серця МОЗ України

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Просто зараз у Києві відбувається трансплантація серця Опубликовано Ириной Заславец Среда, 15 июля 2020 г.

Почки и печень парня отправят в Институт Шалимова, где выберут реципиентов.

Просто зараз у Києві пересаджують серце, а за кілька годин будуть ще дві нирки і печінка.

Перший за останні 13 років!!!… Опубликовано Ириной Заславец Среда, 15 июля 2020 г.

Трансплантация органов в Украине

Операции по пересадке органов ранее проводили за границей.

Но сейчас это стало возможно в Украине.

По словам представителей Минздрава, в пилотном проекте задействовано 12 медучреждений.

Источник: Ирина Заславец