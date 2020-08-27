Трансплантація кісткового мозку: у Києві проведуть другу неродинну операцію

27 серпня у київському Охматдиті проведуть другу в Україні неродинну трансплантацію кісткового мозку.
Пересадку зроблять 18-річному Леоніду, який останні 14 місяців бореться з гострим лімфобластним лейкозом. Його донором став німець до 25 років.
Біологічний матеріал прибув вранці літаком з Німеччини. Операція запланована на другу половину дня.
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– Шалені ризики, але ми робимо максимум, що зробили б у світі, – поділився заввідділенням трансплантації кісткового мозку Охматдиту Олександр Лисиця.
- Друга в Україні: у Києві проведуть неродинну операцію з пересадки кісткового мозку / 3 фотографии
Пересадка органів у Києві
Уперше за 13 років у липні у Києві провели забір органів у померлої людини.
У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги у померлого 20-річного мотоцикліста вилучили серце, печінку та дві нирки.
Його органи передали людям, які їх потребували.
Ірина Заславець