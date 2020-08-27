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Факти / Україна

Друга в Україні: у Києві проведуть неродинну операцію з пересадки кісткового мозку

27 серпня у київському Охматдиті проведуть другу в Україні неродинну трансплантацію кісткового мозку.

Пересадку зроблять 18-річному Леоніду, який останні 14 місяців бореться з гострим лімфобластним лейкозом. Його донором став німець до 25 років.

Біологічний матеріал прибув вранці літаком з Німеччини. Операція запланована на другу половину дня.

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– Шалені ризики, але ми робимо максимум, що зробили б у світі, – поділився заввідділенням трансплантації кісткового мозку Охматдиту Олександр Лисиця.

  • Трансплантація кісткового мозку: у Києві проведуть другу неродинну операцію
  • Трансплантація кісткового мозку: у Києві проведуть другу неродинну операцію
  • Трансплантація кісткового мозку: у Києві проведуть другу неродинну операцію
  • Трансплантація кісткового мозку: у Києві проведуть другу неродинну операцію
  • Трансплантація кісткового мозку: у Києві проведуть другу неродинну операцію
  • Трансплантація кісткового мозку: у Києві проведуть другу неродинну операцію
Друга в Україні: у Києві проведуть неродинну операцію з пересадки кісткового мозку / 3 фотографии

Пересадка органів у Києві

Уперше за 13 років у липні у Києві провели забір органів у померлої людини.

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги у померлого 20-річного мотоцикліста вилучили серце, печінку та дві нирки.

Його органи передали людям, які їх потребували.

Ірина Заславець

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