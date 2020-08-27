Про україно-американську Firefly Aerospace Макса Полякова знімуть фільм

Ракетобудівна компанія Firefly Aerospace анонсувала вихід першого документального фільму про космічний стартап. Офіційний трейлер вже доступний до перегляду з українським дубляжем на Youtube-каналі співзасновника компанії – міжнародного бізнесмена Макса Полякова.

Всю історію Firefly Aerospace від моменту створення, банкрутства та відродження знімала творча студія Edwards Media. З 2016 року команда на чолі з режисером Скотом Едвардсом створює незалежний документальний фільм про компанію Firefly, намагаючись зафіксувати загальну історію стартапу та показати всі відтінки впливу компанії на світ.

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Крім перших осіб, у зйомках фільму також беруть участь працівники, журналісти спеціалізованих космічних видань, експерти галузі та місцеві жителі, які мешкають поруч з Firefly у Остіні, Техас. Очікується, що фільм вийде у кінці року після фінальних зйомок першого запуску легкої ракети-носія Alpha на орбіту Землі. Нещодавно компанія оголосила, що запуск заплановано на кінець осені 2020 року.

Firefly Aerospace — приватне аерокосмічне підприємство зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США), яке розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. Завдяки інвестиціям бізнесмена Макса Полякова компанія змогла побудувати ракету та вже пройшла основні випробування. Firefly Aerospace співпрацює з NASA, військово-повітряними силами США, Aerojet Rocketdyne та іншими. Перший запуск ракети Alpha має відбутися в 2020 році.

До слова, американське видання SpaceNews визнало компанію Firefly Aerospace українця Макса Полякова проривом року у космічній галузі.