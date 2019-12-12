Firefly Макса Полякова является прорывом года космической отрасли – американское издание

Компания Firefly Aerospace украинца Макса Полякова признана прорывом года по версии американского издания SpaceNews.

Американское издание SpaceNews признало компанию Firefly Aerospace украинца Макса Полякова прорывом года в космической отрасли.

Firefly прокомментировала новость на своей странице в Facebook и поблагодарила инвесторов — Noosphere Ventures.

– Корни корпоративной культуры компании Firefly лежат в решении сложных проблем и преодолении трудностей. Признание нашей настойчивости ведущим информационным агентством отрасли подтверждает это и высоко ценится, — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что компания Firefly Aerospace Макса Полякова сделала заказ заводу Южмаш на $15 млн. Также с Firefly сотрудничают NASA и Военно-воздушные силы США.

Firefly Aerospace со штаб-квартирой в Техасе входит в инвестиционный портфель венчурного фонда Noosphere Ventures, управляющим партнером которого является украинец Макс Поляков.

К слову, чемпионат мира по дрон-рейсингу пройдет в сотрудничестве с инвестиционным фондом Макса Полякова.