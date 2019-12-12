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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Firefly Макса Полякова является прорывом года космической отрасли – американское издание

Компания Firefly Aerospace украинца Макса Полякова признана прорывом года по версии американского издания SpaceNews.

Макс Поляков Firefly

Американское издание SpaceNews признало компанию Firefly Aerospace украинца Макса Полякова прорывом года в космической отрасли.

Firefly прокомментировала новость на своей странице в Facebook и поблагодарила инвесторов — Noosphere Ventures.

– Корни корпоративной культуры компании Firefly лежат в решении сложных проблем и преодолении трудностей. Признание нашей настойчивости ведущим информационным агентством отрасли подтверждает это и высоко ценится, — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что компания Firefly Aerospace Макса Полякова сделала заказ заводу Южмаш на $15 млн. Также с Firefly сотрудничают NASA и Военно-воздушные силы США.

Firefly Aerospace со штаб-квартирой в Техасе входит в инвестиционный портфель венчурного фонда Noosphere Ventures, управляющим партнером которого является украинец Макс Поляков.

К слову, чемпионат мира по дрон-рейсингу пройдет в сотрудничестве с инвестиционным фондом Макса Полякова.

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