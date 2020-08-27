В Украине 28 августа с 00.00 вступают в силу ограничения на въезд иностранных граждан, которые будут действовать месяц — до 28 сентября.

В то же время на внеочередном заседании 27 августа правительство уточнило категории иностранцев, имеющих право въезда на территорию Украины в этот период, с учетом замечаний граждан.

На кого не распространяется запрет пересечения границы Украины:

родственников первой линии граждан Украины;

лиц, имеющих разрешение на работу;

технических специалистов, прибывающих по приглашению представителей украинских предприятий;

лиц, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

иностранных студентов;

лиц, проходящих военную службу в ВСУ;

тех, кто постоянно или временно проживают в Украине, имеют вид на постоянное или временное проживание;

глав и членов официальных делегаций иностранных государств, сотрудников международных организаций;

водителей и/или членов экипажей грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных, морских и речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

деятелей культуры, прибывающих по приглашению учреждения культуры;

участников официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины;

лиц, перевозящих гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации

больных, прибывающих на лечение.

Все эти категории иностранных граждан должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов, связанных с лечением коронавируса и обсервацией.

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Кабмин выделил еще три категории иностранцев, на которых не распространяется запрет:

беженцы или лица, которые нуждаются в дополнительной защите; дипломаты, работники официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей; инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО Партнерство ради мира.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина закрывает границы для иностранцев, но граждане Беларуси могут въехать на территорию нашей страны, если нуждаются в дополнительной защите.

По его словам, для этого они должны прибыть в пункты пропуска и рассказать о своей ситуации.

Это касается также белорусов, которые учатся в Украине или проходят военную службу, или же имеют вид на постоянное и временное проживание.