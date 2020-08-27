В Україні 28 серпня з 00.00 набуває чинності обмеження на в’їзд іноземних громадян, що діятиме місяць – до 28 вересня.

Водночас на позачерговому засіданні 27 серпня уряд уточнив категорії іноземців, які матимуть право в’їзду на територію України у цей період, з урахуванням зауважень громадян.

На кого не поширюється заборона перетину кордону України:

родичів першої лінії громадян України;

осіб, які мають дозвіл на роботу;

технічних спеціалістів, які прибувають на запрошення представників українських підприємств;

осіб, які прямують транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

іноземних студентів;

осіб, які проходять військову службу в ЗСУ;

тих, хто постійно або тимчасово проживають в Україні, мають посвідку на постійне або тимчасове проживання;

глав та членів офіційних делегацій іноземних держав, співробітників міжнародних організацій;

водіїв та/або членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

діячів культури, які прибувають на запрошення закладу культури;

учасників офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України;

осіб, які перевозять гемопоетичні стовбурові клітини для трансплантації;

хворих, які прибувають на лікування.

Усі ці категорії іноземних громадян повинні мати страховий поліс для покриття можливих витрат, пов’язаних з лікуванням коронавірусу та обсервацією.

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Кабмін виділив ще три категорії іноземців, на яких не поширюється заборона:

біженці або особи, які потребують додаткового захисту; дипломати, працівники офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їхніх сімей; інструктори збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО Партнерство заради миру.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна закриває кордони для іноземців, але громадяни Білорусі можуть в’їхати на територію нашої країни, якщо потребують додаткового захисту.

За його словами, для цього вони повинні прибути в пункти пропуску і розповісти про свою ситуацію.

Це стосується також білорусів, які навчаються в Україні або проходять військову службу, або ж мають посвідку на постійне і тимчасове проживання.