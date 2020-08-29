Правила работы детских садов в Украине с 1 сентября озвучили в Министерстве здравоохранения.
Рекомендаций должны придерживаться все дошкольные учреждения, чтобы избежать распространения коронавируса среди детей.
Как должны работать детсады:
- обязательный температурный скрининг работников в начале рабочего дня;
- принимать и отдавать детей родителям можно только за пределами здания;
- запрещается использовать многократные тканевые полотенца, мягкие игрушки, ковры с длинным ворсом;
- нельзя проводить массовые мероприятия;
- не разрешается заходить в помещение в уличной обуви.
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В то же время все противоэпидемические меры для детей необходимо организовать в игровой форме.
Организация учебного процесса в школах с 1 сентября
Минздрав озвучил правила организации обучения в школах с 1 сентября.
Согласно им, дети должны находиться в коридорах учреждения в масках, это не касается учеников младших классов.
На входах в школы нужно установить антисептики.