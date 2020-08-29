Правила работы детских садов в Украине с 1 сентября озвучили в Министерстве здравоохранения.

Рекомендаций должны придерживаться все дошкольные учреждения, чтобы избежать распространения коронавируса среди детей.

Как должны работать детсады:

обязательный температурный скрининг работников в начале рабочего дня;

принимать и отдавать детей родителям можно только за пределами здания;

запрещается использовать многократные тканевые полотенца, мягкие игрушки, ковры с длинным ворсом;

нельзя проводить массовые мероприятия;

не разрешается заходить в помещение в уличной обуви.

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В то же время все противоэпидемические меры для детей необходимо организовать в игровой форме.

Организация учебного процесса в школах с 1 сентября

Минздрав озвучил правила организации обучения в школах с 1 сентября.

Согласно им, дети должны находиться в коридорах учреждения в масках, это не касается учеников младших классов.

На входах в школы нужно установить антисептики.