Правила роботи дитсадків в Україні з 1 вересня озвучили у Міністерстві охорони здоров’я.
Рекомендацій мають дотримуватися усі дошкільні заклади, щоб уникнути поширення коронавірусу серед малюків.
Як мають працювати дитсадки:
- обов’язковий температурний скринінг працівників на початку робочого дня;
- приймати та віддавати дітей батькам можна лише за межами будівлі;
- забороняється використовувати багаторазові тканинні рушники, м’які іграшки, килими з довгим ворсом;
- не можна проводити масові заходи;
- не дозволяється заходити до приміщення у вуличному взутті.
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Водночас усі протиепідемічні заходи для дітей необхідно організувати в ігровій формі.
Організація навчального процесу у школах з 1 вересня
МОЗ озвучив правила організації навчання у школах з 1 вересня.
Згідно з ними, діти мають перебувати у коридорах закладу у масках, це не стосується учнів молодших класів.
На входах до школи треба встановити антисептики.