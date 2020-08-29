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Факти / Україна

Протиепідемічні заходи в ігровій формі: правила роботи дитсадків з 1 вересня

Правила роботи дитсадків в Україні з 1 вересня озвучили у Міністерстві охорони здоров’я.

Рекомендацій мають дотримуватися усі дошкільні заклади, щоб уникнути поширення коронавірусу серед малюків.

Як мають працювати дитсадки:

  • обов’язковий температурний скринінг працівників на початку робочого дня;
  • приймати та віддавати дітей батькам можна лише за межами будівлі;
  • забороняється використовувати багаторазові тканинні рушники, м’які іграшки, килими з довгим ворсом;
  • не можна проводити масові заходи;
  • не дозволяється заходити до приміщення у вуличному взутті.

Читайте: Перед 1 вересня школи і дитсадки чекає масштабна перевірка дотримання санітарних норм

Водночас усі протиепідемічні заходи для дітей необхідно організувати в ігровій формі.

Організація навчального процесу у школах з 1 вересня

МОЗ озвучив правила організації навчання у школах з 1 вересня.

Згідно з ними, діти мають перебувати у коридорах закладу у масках, це не стосується учнів молодших класів.

На входах до школи треба встановити антисептики.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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