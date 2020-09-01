Изменения с 1 сентября: новые правила в школах, рост минималки и цены на газ

1 сентября в Украине продолжится карантин, но дети пойдут в школы в обычном режиме. Также в стране вырастет минимальная зарплата и пенсия.

Что изменится в Украине с 1 сентября 2020 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.

Карантин и 1 сентября

1 сентября, как планировалось ранее, адаптивный карантин в Украине не закончится.

Согласно решению Кабинета министров, ограничительные меры, в том числе четыре зоны эпидемической опасности, будут действовать до 31 октября.

Это означает, что в Украине с 1 сентября в школы пойдут не все ученики. Дистанционно будут учиться дети, живущие в районах красной зоны, где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией. В остальных зонах школы откроются в обычном режиме.

Новые правила в школах в условиях коронавируса

Вход в заведение образования и передвижения по нему будут возможны только в маске или респираторе, однако ученики 1-4 классов смогут находиться в школе без них.

В регионах с “оранжевым” уровнем эпидемической опасности педагогам во время занятий рекомендуется использовать защитные щитки.

Персонал учреждения допускается к работе при наличии маски, респиратора или защитного щитка и после бесконтактной термометрии.

В случае обнаружения температуры более 37,2 градусов или признаков острого респираторного заболевания сотрудник не допускается в заведение.

Перед началом занятий педагоги должны опрашивать учеников о самочувствии и наличии симптомов Covid-19.

В случае подтверждения болезни Covid-19 у одного из учеников, все остальные дети из соответствующего класса или группы должны пойти на самоизоляцию.

В учебных заведениях появятся места для обработки рук антисептиками, плакаты о респираторной гигиене и этикете кашля, разметка на полу.

В школах должны будут очищать и дезинфицировать поверхности, дверные ручки, столы, места для сидения, перила после занятий в конце рабочего дня; проводить проветривание в течение не менее 10 мин после каждого занятия.

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Зарплаты, пенсии и другие выплаты

Минимальная зарплата

С 1 сентября вырастет минимальная зарплата. Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому с осени 2020 года минималка будет увеличена до 5 тыс. грн.

Также будут повышены оклады бюджетникам по всем тарифным разрядам. В частности, чтобы сохранить разрыв между 1-м тарифным разрядом и минимальной заработной платой в 44,5%, Кабмин увеличил ставку по данному разряду на 123 грн – до 2 225 грн.

Пенсии

В связи с повышением минимальной зарплаты вырастут пенсии. В сентябре минимальная выплата вырастет для 1,5 млн пенсионеров.

Молодые родители смогут монетизировать пакет малыша. С 1 сентября 2020 года начнет работать новый механизм получения денежной компенсации на детей, когда родители сами будут выбирать вид одноразового пособия, в частности, смогут получить денежную выплату в 5 тыс. грн.

Тарифы и налоги

Цена на газ для населения в сентябре вырастет на 45%. В тарифе Месячный газ подорожает в сентябре на 45,2% до 4,7 грн за куб. м. В тарифе Годовой цена на голубое топливо вырастет до 5,24 грн за куб. м. во второй половине сентября (с 16 по 30 число).

В связи с повышением минимальной зарплаты вырастет ЕСВ для ФОП. С 1 сентября 2020 года размер Единого социального взноса составит 1 100 грн (3 300 грн в квартал).

Курс доллара и цена на бензин

Предпосылок для резкого роста курса доллара нет, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

С учетом карантина объемы импорта в Украину снизились на 18%, а экспорт упал лишь на 6%. Это уравняло платежный баланс государства.

— Отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок, — сказал министр.

Осенью цены на топливо могут вырасти из-за повышения закупочной стоимости. Об этом рассказал аналитик консалтинговой компании А 95 Артем Куюн.

— Пружина между закупочной ценой и розничной сжимается каждый день. Учитывая рост закупочной стоимости за последние месяцы, осенью следует ожидать повышения цен на бензин, дизельное топливо и автогаз, — отметил эксперт.

Банки

С 1 сентября Нацбанк изменит правила кредитных лимитов на карточках. Национальный банк установил требования для банков, согласно которым банки должны правильно и заранее информировать клиентов о кредитном лимите или его изменении. Также они должны правильно показывать средства на счете – указывать отдельно ваши деньги и отдельно сумму кредитного лимита.

Всем банкам разрешат принимать сильно изношенные банкноты. НБУ разрешил с 1 сентября всем украинским банкам принимать и передавать для исследования в центробанк сильно изношенные банкноты, тогда как ранее это могли делать только уполномоченные банки.

Граница

С 1 сентября въезд в Беларусь будет осуществляться на основании загранпаспорта. С осени для граждан Украины начнут действовать новые правила въезда на территорию Беларуси – для пересечения границы понадобится предъявить заграничный паспорт.

Также в связи с распространением коронавируса до 28 сентября Украина закрывает границы для иностранцев.

Донбасс

Пункты пропуска на Донбассе меняют режим работы с 1 сентября. КПВВ Марьинка, Новотроицкое и Станица Луганская будут работать с 07.00 до 18.30. В направлении временно оккупированной территории пропуск будет работать до 18.00.

Больше об изменениях, которые ждут Украину в 2020 году, вы можете узнать в материале Фактов ICTV.