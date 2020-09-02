Украина создаст суд по военным преступлениям России на Донбассе

СНБО и Офис генпрокурора обсудили инициативу создания в Украине суда, на котором будут представлены все доказательства преступлений РФ на Донбассе.

Суд по преступлениям России должен обеспечить объективность в рассмотрении нарушений международного гуманитарного права: в частности, речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

— Для нас важно целостное расследование преступлений, совершенных РФ в условиях вооруженного конфликта за 6 последних лет на территории Украины. Также мы должны доказать факт реализации Россией “эффективного контроля” над временно оккупированными территориями, — отметил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

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Создание в Украине гибридного суда по преступлениям РФ будет иметь и международный элемент.

Секретарь СНБО Алексей Данилов одобрительно оценил состояние расследования Департаментом надзора по уголовным производствах преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях.

Расследование убийств на Майдане

13 августа Держбюро расследований вместе с Офис генпрокурора начали досудебное расследование в отношении эксберкутовца, который причастен к убийствам десятков человек во время Революции Достоинства.

Мужчина находился в должности командира роты Беркута подчиненного ГУ МВД Украины.

Он подозревается в совершении преступлений по пяти статьям, среди которых — совершение убийств по сговору, покушения на умышленные убийства, террористический акт и другие.

По состоянию на сентябрь 2020 специальное подразделение ГБР расследует более 50 дел по событиям на Майдане осенью 2013 — зимой 2014 года.