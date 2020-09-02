Україна створить суд щодо військових злочинів Росії на Донбасі

РНБО та Офіс генпрокурора обговорили ініціативу створення в Україні суду, на якому буде представлено усі докази злочинів РФ на Донбасі.

Суд щодо злочинів Росії має забезпечити об’єктивність у розгляді порушень міжнародного гуманітарного права: зокрема, йдеться про військові злочини та злочини проти людяності.

– Для нас є важливим цілісне розслідування злочинів, скоєних РФ в умовах збройного конфлікту за 6 останніх років на території України. Також ми повинні довести факт реалізації Росією “ефективного контролю” над тимчасово окупованими територіями, – зазначив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

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Створення в Україні гібридного суду щодо злочинів РФ, ймовірно, матиме і міжнародний елемент.

Секретар РНБО Олексій Данілов схвально оцінив стан розслідування Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях.

Розслідування вбивств на Майдані

13 серпня Держбюро розслідувань разом із Офіс генпрокурора розпочали досудове розслідування стосовно ексберкутівця, який причетний до вбивств десятків людей під час Революції Гідності.

Чоловік перебував на посаді командира роти Беркуту підпорядкованого ГУ МВС України.

Він підозрюється у скоєнні злочинів за п’ятьма статтями, серед яких – скоєння вбивств за змовою, замахи на умисні вбивства, терористичний акт та інші.

Станом на вересень 2020 року спеціальний підрозділ ДБР розслідує понад 50 справ щодо подій на Майдані восени 2013 – взимку 2014 року.