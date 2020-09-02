За год турборежима Рада приняла меньше законов, чем предшественники — КИУ

Рада IX созыва в течение долгого времени подчеркивала, что работает в турборежиме, однако оказалось, что за год действующий созыв депутатов принял меньше законов, чем их предшественники.

В первый год работы депутаты IX созыва приняли 264 закона, а депутаты VIII созыва — 330. Таким образом показатели законодательной производительности работы депутатов предыдущего созыва выше.

К сравнению берется период с 27 ноября 2014 года до 2015 года этой же даты и 29 августа 2019-2020 годов.

Депутаты-предшественники также зарегистрировали более законопроектив: 4,8 тыс. против 3,4 тыс. в депутатов IX созыва.

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У депутатов обеих созывов почти одинаковое количество проведенных пленарных заседаний: 122 у депутатов VIII созыва и 117 у депутатов IX созыва.

Источник: КИУ