За рік турборежиму Рада ухвалила менше законів, ніж попередники — КВУ

Рада IX скликання упродовж роботи наголошувала, що працює у турборежимі, однак виявилося, що за рік чинне скликання депутатів ухвалило менше законів, аніж їхні попередники.

У перший рік роботи депутати IX скликання ухвалили 264 закони, а депутати VIII скликання — 330. Таким чином показники законодавчої продуктивності роботи депутатів попереднього скликання є вищими.

До порівняння береться період з 27 листопада 2014 року до 2015 року цієї ж дати та 29 серпня 2019-2020 років.

Депутати-попередники також зареєстрували більше законопроектів: 4,8 тис. проти 3,4 тис. у депутатів IX скликання.

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У депутатів обох скликань майже однакова кількість проведених пленарних засідань: 122 у депутатів VIII скликання та 117 у депутатів IX скликання.

Джерело: КВУ