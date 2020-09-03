Рада ужесточила наказание за угон авто

Верховная Рада Украины ужесточила уголовную ответственность за угон транспортного средства, его незаконную продажу, а также за подделку, уничтожение и замену его идентификационного номера.

За соответствующий законопроект №3301 О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством проголосовали 309 народных депутатов.

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Сейчас предусматривается усиление уголовной ответственности за подделку, замену и уничтожение идентификационного номера украденного автомобиля и его продажи. Отныне такое преступление наказывается до 1-1,2 тыс. необлагаемых минимумов (17 тыс.- 20,4 тыс. грн), ограничение или лишение свободы от трех до пяти лет.

Если угона авто совершила группа преступников, то это наказывается лишением свободы от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

До принятия законопроекта №3301 угона авто, замена, уничтожение или подделка идентификационного номера наказывали штрафом от 150 до 250 необлагаемых минимумов (2,5 тыс. — 4,2 тыс. грн) или исправительными работами до двух лет, или ограничение свободы до трех лет.

Верховная Рада

Накануне Верховная Рада приняла законопроект об обязательной ежегодной индексации исполнителем размера алиментов, определенный судом.

Индексация алиментов будет проводиться ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов. Обозначается, что это улучшит материальное положение семей и уменьшит нагрузку на государственный бюджет.