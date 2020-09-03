Рада посилила покарання за викрадення авто

Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за викрадення транспортного засобу, його незаконний продаж, а також за підробку, знищення та заміну його ідентифікаційного номеру.

За відповідний законопроект №3301 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом проголосували 309 народних депутатів.

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Наразі передбачається посилення кримінальної відповідальності за підробку, заміну та знищення ідентифікаційного номера вкраденого автомобіля та його продажу. Відтепер такий злочин карається до 1-1,2 тис. неоподаткованих мінімумів (17 тис.- 20,4 тис. грн) або ж обмеження чи позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Якщо викрадення авто вчинила група злочинців, то це карається позбавленням волі від п’яти до семи років з конфіскацією майна.

До ухвалення законопроекту №3301 викрадення авто, заміна, знищення чи підробка ідентифікаційного номеру карались штрафом від 150 до 250 неоподаткованих мінімумів (2,5 тис. – 4,2 тис. грн) або ж виправними роботами до двох років, чи обмеження волі до трьох років.

Верховна Рада

Напередодні Верховна Рада ухвалила законопроект щодо обов’язкової щорічної індексації виконавцем розміру аліментів, визначених судом.

Індексація аліментів проводитиметься щорічно, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів. Визначається, що це поліпшить матеріальне становище сімей і зменшить навантаження на державний бюджет.