Зеленский дал Кабмину три месяца на законопроекты для ИТ-индустрии

Правительство в трехмесячный срок должно разработать и внести в Верховную Раду законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии в Украине.
Об этом говорится в указе президента Украины №371/2020, который был подписан 3 сентября и вступает в силу со дня его опубликования.
При разработке проектов законов по ИТ-индустрии Кабинет министров должен работать совместно с представителями бизнеса, независимыми экспертами и народными депутатами.
Правительство должно выработать эффективный уровень налоговой нагрузки на IT-сферу, что будет способствовать детенизации этого вида деятельности и повышению конкурентоспособности отечественных ИТ-компаний на внешнем рынке.
Также Зеленский поручил упростить получение разрешения на иммиграцию специалистам, желающим работать в Украине.
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Украинские IT-специалисты уезжают за границу
Так как в Украине сейчас нет идеальных условий для IT-сферы, наши специалисты едут работать за границу.
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