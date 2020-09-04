С 7 сентября по поручению премьер-министра в украинских школах выборочно начнут проверять, как организован учебный процесс в условиях пандемии.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет.

— Есть поручение премьер-министра с селекторного совещания по выборочной проверке с понедельника по каждому региону, по каждой области. Это будут делать для того, чтобы иметь полную картину, каким образом сегодня школа обеспечивает безопасность детей и учителей.

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Страхование учеников и учителей

По словам Сергея Шкарлета, сейчас есть предложение от некоторых страховых компаний подписать меморандум с Минобразования, чтобы застраховать учителей-пенсионеров и детей, поскольку они находятся в группе риска.

В министерстве надеются, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.