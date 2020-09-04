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Факты / Украина / Политика

Ивано-Франковск будет судиться с Кабмином из-за красной зоны карантина

Горсовет Ивано-Франковска подал иск против Кабмина Украины в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить в городе красную зону карантина.

Об этом на брифинге в пятницу, 4 сентября, заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он считает субъективными критерии отнесения регионов к определенной зоны. В частности, заполненность кроватей, потому что в больницах города, кроме франкивчан находятся больные с Ивано-Франковской и других областей.

— Хочется, чтобы власть не играла в политические игры и не наказывала города, где нет влияния правящей партии (Слуги народа, — Ред.). Просим отменить незаконные решения, — отметил мэр.

К иску присоединились не только прикарпатские города, но и Тернополь.

Читайте: Тернополь в красной зоне: Укрзализныця прекращает посадку в городе

Красная зона

Горсовет Ивано-Франковская требует отменить решение о внесении города в красную зону карантина.

С такими требованиями обратились к президенту Владимиру Зеленскому и к главе Минздрава Максима Степанова.

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