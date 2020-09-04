Тернополь в красной зоне: Укрзализныця прекращает посадку в городе

Укрзализныця приняла решение запретить посадку пассажиров в поезда на станции в Тернополе с 7 сентября.

Людям не разрешат зайти в вагоны, а только выйти из них, потому что Тернополь переведен в красную зону эпидемиологической опасности.

Со станции не будут продаваться билеты на поезда сообщением:

№21/22 Харьков-Трускавец;

№12/11 Одесса — Львов;

№81/82 Киев — Ужгород;

№49/50 Киев — Трускавец;

№136/135 Снятин — Одесса — Черновцы

№108/107 Одесса — Ужгород;

№110/109 Львов — Херсон;

№41/42 Днепр — Трускавец;

№715/716 Киев — Львов.

Пассажиры могут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через официальный сайт Укрзализныци и получить деньги, которые за них заплатили, отметили в Укрзализныце.

Также с 00.01 7 сентября на станциях Острог и Радивилов восстановлена посадка и высадка пассажиров.

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Ситуация с коронавирусом в Тернополе

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, Тернополь с 7 сентября будет находиться в красной зоне карантина.

Власти города заявили, что отказываются усиливать карантин — общественный транспорт и учебные заведения продолжат работать.

Ранее стало известно, что мэр Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом.