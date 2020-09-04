Тернополь в красной зоне: Укрзализныця прекращает посадку в городе

Укрзализныця приняла решение запретить посадку пассажиров в поезда на станции в Тернополе с 7 сентября.
Людям не разрешат зайти в вагоны, а только выйти из них, потому что Тернополь переведен в красную зону эпидемиологической опасности.
Со станции не будут продаваться билеты на поезда сообщением:
- №21/22 Харьков-Трускавец;
- №12/11 Одесса — Львов;
- №81/82 Киев — Ужгород;
- №49/50 Киев — Трускавец;
- №136/135 Снятин — Одесса — Черновцы
- №108/107 Одесса — Ужгород;
- №110/109 Львов — Херсон;
- №41/42 Днепр — Трускавец;
- №715/716 Киев — Львов.
Пассажиры могут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через официальный сайт Укрзализныци и получить деньги, которые за них заплатили, отметили в Укрзализныце.
Также с 00.01 7 сентября на станциях Острог и Радивилов восстановлена посадка и высадка пассажиров.
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Ситуация с коронавирусом в Тернополе
Согласно решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, Тернополь с 7 сентября будет находиться в красной зоне карантина.
Власти города заявили, что отказываются усиливать карантин — общественный транспорт и учебные заведения продолжат работать.
Ранее стало известно, что мэр Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом.