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Факти / Україна

Оголосив голодування і скинув за 13 днів 500 грам: як живе луцький терорист у СІЗО

Луцький терорист Максим Кривош потрапив до СІЗО після того, як захопив автобус із заручниками наприкінці липня.

Він розраховував на особливе ставлення до себе, але цього не сталося. Кривоша виводять виключно в наручниках і він вирішив на знак протесту оголосити голодування.

На голодуванні він просидів 13 днів і за цей час скинув лише 500 грам.

У СІЗО припускають, що з Кривошем ділилися їжею співкамерники.

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Журналіста-дослідника Сергія Крайвановича зацікавила біографія терориста. Він знайшов у ній чимало цікавих деталей.

Кривош з 16 років був на олівці у оперативників. Він був складною дитиною у батьків, жив окремо.

Оперативники прозвали Кривоша бандитом-режисером і розбійником-театралом, тому що він постійно вигадував щось нове. У 2005 році його засудили до 8,5 років за розбій. Тоді він створив банду, яка грабувала покупців на Луцькому авторинку.

– Біля станції Ківерці стояло таксі. Це не таксист, а їх людина, яка питала “Ви там на авторинок?”. “Так, на авторинок”. Значить, люди з грошима і він їх віз. Вони переодягалися у форму Беркута. Сам Кривош був ніби командир Беркуту. Зупиняли машину, починали, обшук, вилучали гроші у людей, а в цей час таксист тікав. Всі беркутівці пах-пах і за ним. А цих кидали посеред поля, – розповів журналіст.

Справу про захоплення автобуса із заручниками розслідує СБУ. Коли вона потрапить до суду – невідомо, тому що експертам належить провести кілька десятків різних експертиз. Однак Кривошу за скоєні злочини може загрожувати максимальне покарання – довічне позбавлення волі.

Захоплення заручників у Луцьку

21 липня озброєний Максим Кривош захопив рейсовий автобус у Луцьку. У салоні знаходилися близько 20 пасажирів.

Терорист заявив, що підірве автобус, якщо глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков не запишуть і не викладуть в YouTube заяви про те, що саме вони — терористи в законі.

Також він вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм Земляни 2005 року. Глава держави записав це відео. Після цього Кривош здався правоохоронцям.

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