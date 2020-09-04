В Киеве полицейский с пистолетом Януковича продавал наркотики

В столице задержан 30-летний сотрудник следственного отдела одного из районных управлений полиции Киева во время сбыта наркотиков.
Злоумышленник продавал наркотические средства и психотропные вещества.
Правоохранители зафиксировали три факта сбыта инспектором амфетамина и МДМА.
Мужчина был задержан 3 сентября на горячем. После очередного сбыта наркотиков лицу, которое действовало под контролем полицейских, его арестовали и изъяли около 40 г белого порошка.
Читайте: На Харьковщине копы вымогали деньги у наркозависимых и их родственников
По словам задержанного, это был кокаин, за который он получил 70 тыс. грн.
В служебном кабинете и в автомобиле провели обыски и изъяли большое количество количество веществ, похожих на наркотические, наркосодержащие растения, оружие и более 1 тыс. боеприпасов.
Также у него был найден пистолет с гравировкой Януковичу В.Ф.
Все доказательства направлены на экспертизу.
Задержанному сообщили о подозрении. Если вина будет доказана, злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет с конфискацией имущества.
Полицейские торговали наркотиками в Донецкой области
10 июля в Донецкой области в городе Краматорск ГБР и СБУ задержали четырех правоохранителей, которые занимались незаконным оборотом наркотиков и вымогали взятки у наркоторговцев.
Они действовали в составе преступной группы.
Злоумышленники получали деньги от лиц, производящих и сбывающих наркотические средства.