В столице задержан 30-летний сотрудник следственного отдела одного из районных управлений полиции Киева во время сбыта наркотиков.

Злоумышленник продавал наркотические средства и психотропные вещества.

Правоохранители зафиксировали три факта сбыта инспектором амфетамина и МДМА.

Мужчина был задержан 3 сентября на горячем. После очередного сбыта наркотиков лицу, которое действовало под контролем полицейских, его арестовали и изъяли около 40 г белого порошка.

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По словам задержанного, это был кокаин, за который он получил 70 тыс. грн.

В служебном кабинете и в автомобиле провели обыски и изъяли большое количество количество веществ, похожих на наркотические, наркосодержащие растения, оружие и более 1 тыс. боеприпасов.

Также у него был найден пистолет с гравировкой Януковичу В.Ф.

Все доказательства направлены на экспертизу.

Задержанному сообщили о подозрении. Если вина будет доказана, злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет с конфискацией имущества.



















В Киеве полицейский с пистолетом Януковича продавал наркотики / 5 фотографий

Полицейские торговали наркотиками в Донецкой области

10 июля в Донецкой области в городе Краматорск ГБР и СБУ задержали четырех правоохранителей, которые занимались незаконным оборотом наркотиков и вымогали взятки у наркоторговцев.

Они действовали в составе преступной группы.

Злоумышленники получали деньги от лиц, производящих и сбывающих наркотические средства.