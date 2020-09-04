У столиці затримано 30-річного співробітника слідчого відділу одного з районних управлінь поліції Києва під час збуту наркотиків.

Зловмисник продавав наркотичні засоби та психотропні речовини.

Правоохоронці зафіксували три факти збуту інспектором амфетаміну та МДМА.

Чоловік був затриманий 3 вересня на гарячому. Після чергового збуту наркотиків особі, яка діяла під контролем поліцейських, його заарештували та вилучили близько 40 г білого порошку.

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За словами затриманого, це був кокаїн, за який він отримав 70 тис. грн.

У службовому кабінеті та в автомобілі провели обшуки та вилучили велику кількість кількість речовин, схожих на наркотичні, нарковмісні рослини, зброю та понад 1 тис. боєприпасів.

Також у нього був знайдений пістолет з гравіюванням Януковичу В. Ф.

Всі докази направлені на експертизу.

Затриманому повідомили про підозру. Якщо провина буде доведена, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до 12 років з конфіскацією майна.



















У Києві поліцейський з пістолетом Януковича продавав наркотики / 5 фотографий

Поліцейські торгували наркотиками в Донецькій області

10 липня в Донецькій області в місті Краматорськ ДБР і СБУ затримали чотирьох правоохоронців, які займалися незаконним обігом наркотиків і вимагали хабарі у наркоторговців.

Вони діяли у складі злочинної групи.

Зловмисники отримували гроші від осіб, які виробляють і збувають наркотичні засоби.