Генасамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Крыма и Донбасса

Генеральная Ассамблея ООН во время 75 сессии рассмотрит ситуацию относительно аннексированного Крыму и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров.

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— Благодарим партнеров за внесение в проект повестки дня 75 сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, — говорится в сообщении Джапаровой.

Эмине Джапаров отметила, что внесение вопроса в повестку сессии поддержал 81 депутат, против — 17.

Крым и Донбасс

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановська отметила, что Крым является де-юре украинским, потому что Россия присоединила его к своей территории, нарушая международные законы.

Тихановська добавила, что не хотела бы, чтобы вопрос аннексии Крыма разъединил белорусское общество, ибо “белорусы имеют разное представление по этому поводу”.