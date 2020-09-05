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Факти / Україна / Політика

Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях Криму та Донбасу

Генеральна Асамблея ООН під час 75 сесії розгляне ситуацію щодо анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

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 – Вдячні партнерам за внесення до проекту порядку денного 75 сесії ГА ООН обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу, – йдеться у повідомленні Джапарової.

Еміне Джапарова зазначила, що внесення питання до порядку сесії підтримав 81 депутат, проти – 17.

Крим та Донбас

Білоруський опозиціонер Світлана Тихановська зазначила, що Крим є де-юре українським, бо Росія приєднала його до своєї території, порушуючи міжнародні закони.

Тихановська додала, що не хотіла би, щоб питання анексії Криму роз’єднало білоруське суспільство, бо “білоруси мають різне уявлення щодо цього”.

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