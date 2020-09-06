6 сентября представители незаконных вооруженных формирований второй раз за сутки нарушили режим тишины, обострение ситуации на Донбассе привело к смерти украинского военнослужащего.

Боевики открыли огонь вблизи Причепиловки Луганской области.

Они вели обстрел из стрелкового оружия, один украинский военный получил ранения, несовместимые с жизнью.

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ВСУ дали отпор, информация о погибших боевиках уточняется.

Нарушение мира на Донбассе

На 42-й день перемирия в Донбассе боевики открыли огонь и нарушили режим тишины.

Впервые 6 сентября они обстреляли позиции ВСУ вблизи Красногоровки, из-за этого один украинский военный получил ранения.

Кроме того, в этот день экстренно собралось совещание участников украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Они сообщили, что Украина продолжает соблюдать режим тишины и сделает все для сохранения мира и жизни граждан.