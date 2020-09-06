6 вересня представники незаконних збройних формувань вдруге за добу порушили режим тиші, загострення ситуації на Донбасі призвело до смерті українського військовослужбовця.

Бойовики відкрили вогонь поблизу Причепилівки Луганської області.

Вони вели обстріл із стрілецької зброї, один український військовий отримав поранення, несумісне з життям.

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ЗСУ дали відсіч, інформація про загиблих бойовиків уточнюється.

Порушення миру на Донбасі

На 42-й день перемир’я на Донбасі бойовики відкрили вогонь та порушили режим тиші.

Вперше 6 вересня вони обстріляли позиції ЗСУ поблизу Красногорівки, через це один український військовий отримав поранення.

Крім того, цього дня екстренно зібралася нарада учасників української делегації у Тристоронній контактній групі. Вони повідомили, що України продовжує дотримуватися режиму тиші і зробить усе для збереження миру і життів громадян.