На сайті Міністерства культури та інформаційної політики опубліковано Ліцензійний реєстр суб’єктів туроператорської діяльності.
У ньому можна знайти інформацію про наявність ліцензії у тої чи іншої туристичної фірми, яка зареєстрована і діє в Україні.
Крім того, у ньому є дані про місце розташування, керівника організації, телефони та електронні пошти фірми.
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Реєстр будуть постійно оновлювати та поповнювати його актуальною інформацією.
Туризм в Україні
Через пандемію коронавірусу та карантин туристична сфера зазнала значних збитків. Через закриття кордонів турфірми залишилися без роботи.
Однак почав процвітати внутрішній туризм в країнах, зокрема і в Україні.
У травні Єврокомісія озвучила правила швидкого та ефективного виводу туризму з карантину, у якому вказала рекомендації з роботи транспорту та готелів.