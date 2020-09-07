На сайті Міністерства культури та інформаційної політики опубліковано Ліцензійний реєстр суб’єктів туроператорської діяльності.

У ньому можна знайти інформацію про наявність ліцензії у тої чи іншої туристичної фірми, яка зареєстрована і діє в Україні.

Крім того, у ньому є дані про місце розташування, керівника організації, телефони та електронні пошти фірми.

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Реєстр будуть постійно оновлювати та поповнювати його актуальною інформацією.

Туризм в Україні

Через пандемію коронавірусу та карантин туристична сфера зазнала значних збитків. Через закриття кордонів турфірми залишилися без роботи.

Однак почав процвітати внутрішній туризм в країнах, зокрема і в Україні.

У травні Єврокомісія озвучила правила швидкого та ефективного виводу туризму з карантину, у якому вказала рекомендації з роботи транспорту та готелів.