Ринок газу в Україні: чому ціни на газ коливаються та які тарифи будуть взимку

Із серпня 2020 року в Україні запрацював повноцінний ринок газу для населення. Якщо раніше в людей був один-єдиний постачальник газу, а ціну на паливо спускали згори, то тепер – все в руках споживачів: різні компанії пропонують різні ціни та умови.

Факти ICTV розбиралися, як працює новий ринок і як вигідніше людям запастися газом на зиму.

Які зміни приніс ринок?

По-перше, в споживачів з’явилася можливість самостійно обирати собі постачальника газу. Так само, як інтернет-провайдера чи оператора мобільного зв’язку.

І прокладати нову газову трубу при цьому не потрібно. За трубу відповідають оператори газорозподільчих мереж – облгази. А торгують паливом газопостачальні компанії – газзбути. І саме газзбути можна змінювати. Із липня 2020 року відповідну процедуру спростили. Тож перейти від старого до нового постачальника газу можна щонайбільше за 21 день і без зайвої паперової тяганини. Заявку новому постачальнику можна подати навіть онлайн. Далі процесом переходу він займеться сам. На практиці це триває лічені дні.

По-друге, блакитне паливо стало насамперед товаром, а не просто соціально важливим ресурсом. Із серпня уряд більше не встановлює на нього ціни. Відтепер їх регулює конкурентний ринок.

— Україна вже сьогодні зробила величезний прорив у встановленні ринкових, а не корупційних цін на газ, коли встановлювалася корупційна націнка чиновниками. І відповідно, сьогодні ціни на газ регулюються конкурентним ринком, – наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді 4 вересня.

Фактор конкуренції

Нині, за даними Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на газовому ринку для населення працює вже понад 40 компаній.

При цьому в перший же тиждень після відкриття ринку про готовність здійснювати постачання газу для населення повідомили одразу 12 нових компаній.

Тобто бізнес готовий конкурувати за споживача газу. Для клієнтів такі змагання означають вигідніші ціни та кращий сервіс.

— Без сумніву, рішення про відміну ПСО дійсно є революційним як для енергетичного сектору, так і для усієї економіки країни. Тепер кожен споживач має вільний доступ до справжнього ринку газу, тоді як газзбути втрачають своє монопольне становище. Тепер українські споживачі можуть вільно змінювати постачальників газу, отримуючи вигоду від ціноутворення, яке базується на ринкових умовах, а не встановлюється урядом. Вони також мають можливість вибирати, як саме сплачувати за газ: одні продавці пропонують змінювати ціну на газ кожен місяць, інші фіксують на рік, треті пропонують зручні системи онлайн-платежів та послуги з підтримки клієнтів, – коментує запровадження ринку директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Фахівці переконані: вільний газовий ринок для людей – це одна з найбільших реформ за останні п’ять років. І уряд зробив дуже правильний і сміливий крок, зважившись на запуск ринку.

— Українці нарешті отримали можливість відчути себе вільними клієнтами, які мають право вибору, замість статусу споживача. Зусиллями уряду, регулятора, з допомогою експертів і учасників ринку субсидії монетизовані, а українці можуть швидко змінювати постачальників і мають потужний захист від форс-мажорів через постачальника останньої надії. Тепер ми можемо обирати постачальника за тими критеріями, які самі вважаємо важливими. А постачальники можуть формувати пакети послуг, підбирати ціни та умови, з урахуванням ринкових тенденцій, – коментує запуск ринку голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Влітку – дешево, взимку – дорого. Чому ціни на газ коливаються?

З відкриттям ринку газ відчутно подорожчав. Якщо в липні паливо коштувало 2,97 грн за кубометр, то вже в серпні ціни коливалися в межах 3,26 – 4,5 грн за кубометр. А в вересні ціни для більшості споживачів сягнули 5,49 грн за кубометр. Хоча на ринку вистачає й вигідніших пропозицій, зокрема 4,7 грн за кубометр і навіть менше.

Та фахівці пояснюють: до такого зростання ціни призвів не сам запуск ринку, а сезонність. Наприклад, якби реформа стартувала б із січня чи хоча б із березня або травня, як і планували спочатку, ціни так само сезонно б падали. Однак запуск ринку припав на серпень, коли низький сезон закінчується й ціна газу йде вгору. Це глобальна сезонна історія для європейського і українського ринку газу, нагадують експерти.

— Рівень цін на блакитне паливо залежить від балансу попиту та пропозиції. Традиційно, ближче до опалювального сезону ціна на газ зростає, ближче до літа – падає. І так у всьому світі, – пояснює директор Газопостачальної компанії Нафтогаз України Максим Рабінович.

В уряді нагадують ще й про базу порівняння: через кризу ціни на енергоресурси цього літа були рекордно низькими. Як у світі, так і в Україні. Навіть зараз ціна на газ залишається найнижчою за останні п’ять років.

— Вперше за п’ять років ми маємо найнижчі ціни на газ у відповідні місяці – серпень, вересень. Звичайно, буде природно ринкове зростання, але це буде найнижча ціна на газ за останні 5 років, – наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Та все одно в опалювальний період газ буде дорожчим, аніж улітку. І з цим споживачам доведеться миритися. Водночас, з запровадженням ринку з’явилися й пропозиції компенсувати ці ринкові коливання завдяки спеціальним акціям.

Скільки коштуватиме газ на зиму?

Блакитне паливо тепер можна купувати не лише помісячно, а й наперед. Зокрема на опалювальний сезон.

Такий тариф, зокрема, запропонували регіональні газзбути. Ціна – 5 грн за кубометр, якщо підключитися до 15 вересня, і 5,50 грн – після. Але тариф передбачає передоплату 100% вартості прогнозного обсягу газу за 6 місяців. Тобто споживачу доведеться сплатити за газ на півроку наперед.

Є варіанти й річного тарифу, але з помісячною оплатою. Такий пропонує Нафтогаз. Ціна – 4,73 грн за кубометр, якщо підключитися до 15 вересня, і 5,24 грн – якщо підключитися до 30 вересня. Замість передоплати компанія пропонує помісячну оплату рівними частинами протягом всього року. Споживач платитиме фіксовану ціну за газ 4,73 грн за кубометр незалежно від сезону й навіть у випадку перевищення споживання над замовленими обсягами.

У Нафтогазі пояснюють: таким чином прагнули створити для споживачів інструмент страховки від зростання цін, певну гарантію від коливань на ринку газу.

Якщо ж клієнт не схоче зрівнялівки й йому буде зручніше платити ринкову ціну газу щомісяця, доречнішим буде звичайний місячний тариф.

Місячний тариф: у яких постачальників дешевше?

У вересні ціна газу, залежно від постачальника, коливається від 4,39 грн до 6 і навіть до 7 грн за кубометр. Але більшість споживачів (клієнти регіональних газзбутів, що контролюють 70% ринку) отримали ціну в 5,49 грн за кубометр.

Для порівняння: у серпні газзбути продавали паливо по 4,49 грн за кубометр, тобто на 1 грн дешевше.

Газопостачальна компанія Нафтогаз України на вересень запропонувала ціну 4,7 грн за кубометр. Ціни решти постачальників коливаються від 4,39 грн до 7 грн за кубометр. Але в жовтні будуть вже інші цифри. Ймовірно, знову вищі. Тож місячні тарифи варто моніторити регулярно.

Щоправда, офіційної платформи-датахабу, де можна було б порівняти пропозиції газопостачальників, досі не створили. Тож споживачу лишається або самотужки вивчати ціни на сайтах відповідних компаній, або ж слідкувати за публікаціями спеціалізованих медіа.

Наприклад, повний список пропозицій газопостачальних підприємств можна переглянути на сайті інформаційно-консультаційного центру ГазПравда.

Ціну мають оприлюднювати наперед

Важливо, що ціну на наступний місяць постачальники мають оприлюднювати наперед. А саме – за 5 днів до початку місяця постачання, тобто десь у 25-26 числах попереднього місяця. Наприклад, вересневі ціни на газ постачальники мали оприлюднити не пізніше 26 серпня.

Утім, із цим виникли проблеми. Регіональні газзбути повідомили свою ціну в 5,49 грн за кубометр пізніше. При цьому таку, єдину ціну виставили всі компанії групи.

На думку фахівців, така затримка є відвертим порушенням прав споживачів. Адже клієнти газзбутів дізналися про чимале подорожчання палива вже після того, як його спожили. Якби ж ціну повідомили наперед, як це й передбачено правилами, люди б могли знайти вигідніші пропозиції та змінити постачальника.

Регулятор – НКРЕКП – уже відреагував на такі дії регіональних газзбутів. Як повідомила в коментарі Інтерфакс-Україна член Комісії Ольга Бабій, несумлінних постачальників, котрі зволікали з оприлюдненням ціни, чекає перевірка, а можливо й штраф.

— Чому ціна має бути опублікована? Тому що, якщо ціна не влаштовує споживача, він має право змінити постачальника. Це основний фактор конкурентного ринку… Якщо постачальники не опублікують ціни й не нададуть інформацію, ми з 1 вересня йдемо на перевірки й будемо штрафувати за це порушення, — анонсувала Ольга Бабій, додавши, що максимальний штраф за таке порушення сягає 850 тис. грн.

Також комісія в серпні звернулась до всіх постачальників газу для населення з проханням надати вересневі ціни на газ.

Ситуацією зацікавився й Антимонопольний комітет. Регулятор рекомендував газопостачальним компаніям інформувати населення про зміни цін до введення їх в дію та встановлювати ціни на рівні, який існував би в умовах високої конкуренції на ринку. Рекомендації, обов’язкові до виконання, надали одразу 38 газзбутам.

Олексій Савіцький