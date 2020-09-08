Автофіксація порушень ПДР: система не штрафує євробляхи

Система автофіксації порушень ПДР не штрафує автомобілі з іноземною реєстрацією за перевищення швидкості.

Також до відповідальності притягується юридичний власник авто, а не порушник, який по факту перебував за кермом.

За словами заступник міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, зараз розробляється система спільно з прикордонною службою, щоб врегулювати це питання.

Читайте: Автофіксація порушень ПДР: як працює і де встановлені камери

Система автофіксації порушень ПДР

З 1 червня в Києві та області запрацювала фото- та відеофіксація порушень ПДР. За перші вісім хвилин роботи система виявила 262 факти перевищення швидкості.

Штрафи водії отримують по Укрпошті. Ще їх можна побачити в електронному кабінеті водія в системі МВС.

За перевищення швидкості на 20 км/год штраф становить 255 грн, на 50 км/год — 510 грн.

Зараз камери фіксують тільки перевищення швидкості. Пізніше вони відстежуватимуть проїзд на червоне світло світлофора або по смузі громадського транспорту.

Камери по всій території країни планують встановити до кінця року.