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Факты / Украина / Политика

Кулеба отреагировал на пересечение границы Украины оппозиционерами из Беларуси

Несмотря на карантин, украинские границы открыты для белорусских граждан.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя пребывания на территории Украины белорусских оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

— Украинскиые границы открыты для граждан Беларуси, которые хотят пересечь их на законных основаниях, — отметил Дмитрий Кулеба.

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Однако, по словам Кулебы, Украина будет делать все, чтобы власти России и Беларуси не испортили отношения между украинцами и белорусами.

Белорусские оппозиционеры в Украине

8 сентября члены Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова, Антон Роденков и Иван Кравцов пытались пересечь белорусско-украинскую границу.

По информации белорусских СМИ, они делали это незаконно. Марию Колесникову задержали на границе.

Родненкову и Кравцову удалось въехать в страну.

Источник: Дмитрий Кулеба

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