Несмотря на карантин, украинские границы открыты для белорусских граждан.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя пребывания на территории Украины белорусских оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова.
— Украинскиые границы открыты для граждан Беларуси, которые хотят пересечь их на законных основаниях, — отметил Дмитрий Кулеба.
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Однако, по словам Кулебы, Украина будет делать все, чтобы власти России и Беларуси не испортили отношения между украинцами и белорусами.
Белорусские оппозиционеры в Украине
8 сентября члены Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова, Антон Роденков и Иван Кравцов пытались пересечь белорусско-украинскую границу.
По информации белорусских СМИ, они делали это незаконно. Марию Колесникову задержали на границе.
Родненкову и Кравцову удалось въехать в страну.
Источник: Дмитрий Кулеба