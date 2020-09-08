Несмотря на карантин, украинские границы открыты для белорусских граждан.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя пребывания на территории Украины белорусских оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

— Украинскиые границы открыты для граждан Беларуси, которые хотят пересечь их на законных основаниях, — отметил Дмитрий Кулеба.

Читайте: Белорусских оппозиционеров не задерживали в Украине — Госпогранслужба

Однако, по словам Кулебы, Украина будет делать все, чтобы власти России и Беларуси не испортили отношения между украинцами и белорусами.

Белорусские оппозиционеры в Украине

8 сентября члены Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова, Антон Роденков и Иван Кравцов пытались пересечь белорусско-украинскую границу.

По информации белорусских СМИ, они делали это незаконно. Марию Колесникову задержали на границе.

Родненкову и Кравцову удалось въехать в страну.

Источник: Дмитрий Кулеба