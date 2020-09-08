Попри карантинні обмеження, українські кордони відкриті для білоруських громадян.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи перебування на території України білоруських опозиціонерів Івана Кравцова та Антона Родненкова.

– Український кордон відкритий для громадян Білорусі, які хочуть перетнути його на законних підставах, – відзначив Дмитро Кулеба.

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Водночас, за словами Кулеби, Україна робитиме усе, щоб влада Росії та Білорусі не зіпсувала стосунки між українцями та білорусами.

Білоруські опозиціонери в Україні

8 вересня члени Координаційної ради опозиції Білорусі Марія Колесникова, Антон Роденков та Іван Кравцов намагались перетнути білорусько-український кордон.

За інформацією білоруських ЗМІ, вони робили це незаконно. Марію Колесникову затримали на кордоні.

Родненкову і Кравцову вдалося в’їхати до країни.

Джерело: Дмитро Кулеба