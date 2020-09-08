PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Радники лідерів нормандської четвірки обговорять порушення перемир’я на Донбасі – Кулеба

Зустріч радників лідерів нормандської четвірки повинна відбутися за графіком. Серед інших тем також планують обговорити порушення перемир’я на Донбасі і загибель українських військових.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Станом на зараз зустріч радників залишається в графіку, Україна дуже ретельно готується до неї. І, безумовно, загибель наших солдат буде одним з тих питань, які будуть дуже жорстко обговорені.

Читайте: Криваве “перемир’я”: Кулеба сказав, про що говоритиме з Лавровим

Також Дмитро Кулеба зазначив, що всі ключові партнери України отримали детальну інформацію про порушення перемир’я на Донбасі.

Він нагадав, що міжнародна спільнота підтримує позицію, що припинення вогню повинне тривати і що потрібно шукати дипломатичний шлях врегулювання ситуації.

Порушення перемир’я на Донбасі

6 вересня бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі. Тоді загинули двоє військовослужбовців, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Пізніше у лікарні помер український військовий, який 6 вересня підірвався на автомобільній розливній станції АРС-14 у районі населеного пункту Новгородське.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка