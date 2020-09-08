Радники лідерів нормандської четвірки обговорять порушення перемир’я на Донбасі – Кулеба

Зустріч радників лідерів нормандської четвірки повинна відбутися за графіком. Серед інших тем також планують обговорити порушення перемир’я на Донбасі і загибель українських військових.
Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
– Станом на зараз зустріч радників залишається в графіку, Україна дуже ретельно готується до неї. І, безумовно, загибель наших солдат буде одним з тих питань, які будуть дуже жорстко обговорені.
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Також Дмитро Кулеба зазначив, що всі ключові партнери України отримали детальну інформацію про порушення перемир’я на Донбасі.
Він нагадав, що міжнародна спільнота підтримує позицію, що припинення вогню повинне тривати і що потрібно шукати дипломатичний шлях врегулювання ситуації.
Порушення перемир’я на Донбасі
6 вересня бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі. Тоді загинули двоє військовослужбовців, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
Пізніше у лікарні помер український військовий, який 6 вересня підірвався на автомобільній розливній станції АРС-14 у районі населеного пункту Новгородське.