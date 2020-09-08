Кровавое “перемирие”: Кулеба сказал, о чем будет говорить с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока не смог провести телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить нарушение “перемирия” на Донбассе.

Об этом сообщил сам глава украинского внешнеполитического ведомства в эфире Свободы слова на ICTV и добавил, что телефонный разговор не состоялся, потому что Лавров “отбыл в Сирию”.

— Я считаю, что когда убивают на Донбассе украинского солдата, то единственная сторона, с которой надо говорить — это РФ. И именно такое поручение дал мне вчера президент — переговорить с Лавровым, — сказал Кулеба.

Министр также объяснил, какие вопросы должны быть обсуждены в ходе его разговора в Лавровым.

— О чем говорить? Очень просто. Первый вопрос — как объясняет Российская Федерация то, что случилось. Второе — остается ли она преданной режиму прекращения огня. И третье — обсудить подготовку ко встрече министров иностранных дел нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников в свете тех обстрелов, которые вчера состоялись, — отметил Кулеба.

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Во время “перемирия” погибли украинские военные

6 сентября жертвами провокаций подконтрольных России боевиков стали трое украинских военнослужащих. Еще один герой, авто с которым взорвалось на взрывном устройстве, умер в госпитале 7 сентября.

После сообщений о гибели украинских военных Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым.