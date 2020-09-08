В Крыму военные РФ перекрыли реку и выкачивают воду — ФОТО

В оккупированном Крыму российские военные перекрыли реку Биюк-Карасу, чтобы выкачать воду в Симферополь.
Подразделения трубопроводных войск взялись за сооружение земляной плотины, для чего было задействовано много техники.
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По состоянию на 21.00 8 сентября река Биюк-Карасу (ниже земляной дамбы) осталась без воды.
— На месте проведения работ военные разбили палаточный городок. Специальные автомобили, оснащенные насосами, качают воду в смонтированные трубопроводы, — говорится в сообщении.
Отмечается, что водоем обеспечивал водоснабжение Феодосии, Судака и несколько крупных предприятий. Теперь всю воду будут подавать только в Симферополь.
Режим экономии воды в оккупированном Крыму
В конце августа режим экономии воды в Крыму был введен в городе Симферополь и еще 39 населенных пунктах.
Из резервного фонда “министерства жилищно-коммунального хозяйства” Крыма на решение проблемы было выделено около $ 2,7 млн.
Используя эти средства, оккупационная власть планирует проведение мероприятий по сокращению потерь воды в распределительной сети до 20 тыс. кубометров за сутки.