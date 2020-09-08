В Крыму военные РФ перекрыли реку и выкачивают воду — ФОТО

В оккупированном Крыму российские военные перекрыли реку Биюк-Карасу, чтобы выкачать воду в Симферополь.

Подразделения трубопроводных войск взялись за сооружение земляной плотины, для чего было задействовано много техники.















Симферополю не хватает воды: в Крыму военные РФ перекрыли реку / 4 фотографии

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По состоянию на 21.00 8 сентября река Биюк-Карасу (ниже земляной дамбы) осталась без воды.

— На месте проведения работ военные разбили палаточный городок. Специальные автомобили, оснащенные насосами, качают воду в смонтированные трубопроводы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что водоем обеспечивал водоснабжение Феодосии, Судака и несколько крупных предприятий. Теперь всю воду будут подавать только в Симферополь.

Режим экономии воды в оккупированном Крыму

В конце августа режим экономии воды в Крыму был введен в городе Симферополь и еще 39 населенных пунктах.

Из резервного фонда “министерства жилищно-коммунального хозяйства” Крыма на решение проблемы было выделено около $ 2,7 млн.

Используя эти средства, оккупационная власть планирует проведение мероприятий по сокращению потерь воды в распределительной сети до 20 тыс. кубометров за сутки.