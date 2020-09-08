У Криму військові РФ перекрили річку та викачують воду – ФОТО

В окупованому Криму російські військові перекрили річку Біюк-Карасу, щоб викачати воду до Сімферополя.

Підрозділи трубопровідних військ взялися за спорудження земляної греблі, для чого було задіяно багато техніки.















Сімферополю не вистачає води: у Криму військові РФ перекрили річку / 4 фотографии

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Станом на 21.00 8 вересня річка Біюк-Карасу (нижче земляної дамби) залишилася без води.

– На місці проведення робіт військові розбили наметове містечко. Спеціальні автомобілі, оснащені насосами, качають воду в змонтовані трубопроводи, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водойма забезпечувала водопостачання Феодосії, Судака та декілька великих підприємств. Відтепер всю воду подаватимуть лише до Сімферополя.

Режим економії води в окупованому Криму

Наприкінці серпня режим економії води у Криму було введено у місті Сімферополь та ще 39 населених пунктах.

З резервного фонду “міністерства житлово-комунального господарства” Криму на вирішення проблеми було виділено близько $2,7 млн.

Використовуючи ці кошти, окупаційна влада планує проведення заходів зі скорочення втрат води в розподільній мережі до 20 тис. кубометрів на добу.