Несмотря на то, что карантинные ограничения многим не нравятся, местная власть должна защищать здоровье граждан и не пренебрегать правилами, чтобы понравиться людям перед местными выборами.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что местные власти должны реально оценивать ситуацию в больницах и обеспечение своих регионов каретами скорой помощи.

— Мы — государство и должны защищать людей, несмотря на то, что иногда что-то не нравится. Потому что любые ограничения и мне, и любому человеку всегда будут не нравиться, — сказал президент.

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Глава государства также добавил, что коронавирус одинаково грозит жителям всех областей Украины.

Владимир Зеленский напомнил, что ряд регионов, где раньше были невысокие показатели заболеваемости, сейчас оказалась в числе лидеров по количеству новых больных.

Какие регионы отказываются усиливать карантин

Несмотря на попадание Тернополя в красную зону карантина, школы и детские сады в городе продолжают работать. Полиция уже даже составила протоколы на руководителей 31 школы и 12 детсадов.

Похожая ситуация сложилась в Ивано-Франковске. Мэр города Руслан Марцинкив сообщил, что школы и детсады откроются с 14 сентября.